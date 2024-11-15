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Вскрыта схема отправки «мертвых душ» на СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Полиция раскрыла схему отправки «мертвых душ» на спецоперацию, задержаны сотрудники петербургского военкомата, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Организаторы схемы — 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя супруга, которые искали граждан, согласных фиктивно устроиться на работу в одну из энергосбытовых компаний Петербурга. Паре помогала 41-летняя сотрудница отдела кадров.

От лица этих виртуальных работников заключались несуществующие контракты с Минобороны РФ о прохождении военной службы и участии в специальной военной операции, отмечается в сообщении.

В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Все вырученные средства участники фиктивной схемы присваивали себе.

Супружескую пару, работавшую в военкомате, задержали, на них заведено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ о мошенничестве. Схему вскрыли следователи главка совместно с сотрудниками управления экономической полиции и специалистами Росфинмониторинга.

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