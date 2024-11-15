Присягу гражданина России предложили приносить с 14 лет

Госдума рассмотрит законопроект о снижении возраста принесения присяги при приобретении гражданства России с 18 до 14 лет. Документ размещен в парламентской базе данных.

«В целях взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство РФ законопроектом предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу», — говорится в документе.

Согласно закону «О гражданстве», получившие гражданство РФ несовершеннолетние освобождены от принесения присяги. Законопроектом предлагается снизить возраст людей, обязанных приносить присягу, с текущих 18 до 14 лет.

Отмечается, что приобретенное гражданство прекращается при совершении преступления, приготовлении или покушении на его совершение, а способность нести ответственность за вред, причиненный преступлением, наступает с 14 лет.

Если документ примут, достигшее 14-летнего возраста при вступлении в гражданство России лицо не будет считаться гражданином без принесения присяги.