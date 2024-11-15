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Онлайн-переводчик DeepL запустил перевод устной речи

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-переводчик DeepL запустил перевод устной речи в реальном времени, на старте он распознает 13 языков, включая русский. В будущем список распознаваемых языков будет расширен, сообщается на сайте проекта.

Новую функцию DeepL Voice можно встроить в корпоративное программное обеспечение — например, Microsoft Teams. В настройках каждый участник звонка может выбрать свой язык и язык перевода. Сервис также доступен в мобильных приложениях для iOS и Android.

Если собеседники будут говорить на другом языке, в боковой панели чата в режиме реального времени появятся исходные реплики и перевод. Отмечается, что функция подойдет пользователям, которые вживую общаются с иноязычными коллегами или клиентами.

Обработка голосов пользователей происходит на серверах компании. DeepL уверяет в конфиденциальности всех данных — расшифровки и переводы не сохраняются, а также не используются для обучения языковых моделей.

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