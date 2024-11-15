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Орбан призвал снять разоряющие Европу санкции против России

Источник:
РБК
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Евросоюз должен пересмотреть санкции против России, поскольку они удерживают цены на энергоносители на высоком уровне и подрывают экономику Европы, призвал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Цены на энергоносители должны быть снижены во что бы то ни стало. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не упадут», — цитирует РБК Орбана.

По его словам, американские компании платят за газ и электроэнергию в четыре раза меньше, чем их европейские конкуренты. Без снятия антироссийских санкций нельзя поднять конкурентоспособность европейской экономики, добавил премьер Венгрии. 

«Это будет болезненно для тех, кто был с ними связан, но необходимо принять меры», — подчеркнул Орбан.

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mosquito__2010

не доживут эти персонажи до суда.суд сам придёт к ним с небес.в форме российского фаба.

mosquito__2010

смысл в том что этим товарищам теперь до конца их недолгих дней придётся постоянно бояться и оглядываться.можно...

ecima

То что США со странами НАТО помогает Украине, это как понимать?

paramedic

Они бы и галактику быстро захватили. Просто не хотят.