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Когда на Руси начали пить водку

Источник:
Sibnet.ru
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Первая водка на Руси была получена 10 октября 1503 года. Поначалу ее использовали как антисептик, затем нашли ей «более широкое применение».

Арабские химики научились получать этиловый спирт путем перегонки еще VI-VII веках. В X веке этот процесс описал персидский врач Ар-Рази. В Европу технологию дистилляции завезли крестоносцы. Через некоторое время там стал производить виски.

В конце XIV века виноградный спирт в Московское княжество завезли генуэзские купцы. И применяли его тогда в качестве лекарства. Но в начале XV века жидкость признали вредной и запретили к ввозу.

В 1503 году был построен большой кремлевский перегонный куб. С того момента начинается история российской водки. Сначала это был довольно хлопотный процесс. Спирт очищали от сивушных масел молоком и яичным белком, из-за чего напиток получался дорогим и был доступен только состоятельным людям.

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В качестве обязательного напитка на праздничном столе водку ввел Петр Первый. Он же разрешил пить ее женщинам. В XVIII веке немецкие купцы наладили поставки в Россию дешевого картофельного спирта, и водка стала по-настоящему общенародной.

В старину напиток чаще звали «хлебным вином». Термин «водка» был официально закреплен в России в 1751 году императрицей Елизаветой Петровной.

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Жизнь #История
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