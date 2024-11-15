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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский войска пробились в центр Курахово

Источник:
«Россия 1»
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Российские войска вошли в центре города Курахово, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Наши боевые порядки находятся уже в центре самого города, Курахово находится почти в окружении — до полного окружения остаются считанные километры, около пяти-шести километров», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, Кураховское направление — одна из самых горячих точек на линии боевого соприкосновения, там идут ожесточенные бои. Российские войска контролируют почти половину территории города, отметил Гагин.

Курахово имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ.

Этот город — последний оборонительный узел Украины на Южнодонецком направлении. После его падения все направление перейдет под контроль российских сил.

Тема: Военная операция на Украине
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