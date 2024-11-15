Что такое омега‑3 и чем она полезна

Омега-3 представляет собой группу полиненасыщенных жирных кислот — незаменимых для организма человека веществ, способных предотвратить развитие ряда заболеваний.

Полинасыщенные жирные кислоты Омега-3 — это собирательное название нескольких жирных кислот, которые не синтезируются в нужных количествах в организме человека, но необходимы для сбалансированного питания и поддержания здоровья.

Главным источником омега-3 является рыба, прежде всего, жирная и полужирная: скумбрия, сардина, лосось, тунец, сельдь. Богат ей рыбий жир. Большое количество жирных кислот содержится в семенах льна, чиа и кунжуте. Также омега-3 есть в грецких орехах, фасоли, цветной капусте, шпинате, брокколи, соевых бобах.

Кислоты омега-3 принимают активное участие в обмене веществ, являются строительным материалом клеток. Они служат для профилактики атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов, астмы, нормализуют артериальное давление.

Употребление полиненасыщенных жирных кислот имеет противовоспалительное действие. Помогает при проблемах с кожей, ногтями, волосами. Омега-3 играет роль в поддержании психического здоровья, ее дефицит может быть связан с депрессией и тревожностью.