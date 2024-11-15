iPhone 16 Pro подешевели в России на 40%

Топовая модель актуальной линейки Apple — iPhone 16 Pro — в период распродаж на «Черную пятницу» продается в России по сниженным ценам.

Когда модель появилась на отечественном рынке, ее продавали за 170 тысяч рублей. Уже спустя месяц цена флагмана снизилась до 130 тысяч, а в последние дни распродажи онлайн-магазины продают iPhone 16 Pro за 105-115 тысяч рублей, узнали эксперты портала High-Tech Mail.

Самым дешевым способом купить устройство по самой низкой цене является заказ из-за рубежа.

Маркетплейсы предлагают последний iPhone за 105 тысяч рублей. Правда, к указанной сумме придется прибавить пошлину приблизительно в 14 тысяч рублей.