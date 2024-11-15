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Зеленский анонсировал новый «план победы»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшем будущем представит новый план — «план стойкости».

В этот план будут включены меры в области безопасности, энергетики и вооружений, а также вопросы производства оружия на Украине, сотрудничества страны с партнерами и создание для каждого украинца безопасного пространства, сказал Зеленский в видеообращении.

«В общей сложности десять пунктов, которые будут представлены на следующей неделе», — уточнил президент Украины.

Одним из пунктов «плана стойкости», по его словам, станет «культурный суверенитет», под которым подразумевается производство «украинского контента».

Ровно месяц назад Зеленский представил в Верховной раде детали «плана победы». В нем было пять пунктов, в том числе немедленная интеграция Украины в НАТО и снятие ограничений на удары вглубь России. Запад это план не поддержал.

Позднее Зеленский заявил об угрозе прекращения поддержки Украины со стороны США в случае победы на президентских выборах Дональда Трамп. Он пообещал разработать на это случай новый план.

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Политика #Мир
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