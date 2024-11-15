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Вице-премьер Мантуров прокатился на электрической Lada Aura

Источник:
Sibnet.ru
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Первый вице-премьер России Денис Мантуров протестировал опытную версию Lada e-Aura, оснащенную электродвигателем, сообщила пресс-служба правительства России.

Мантуров опробовал электрическую Aura во время заседания директоров АвтоВАЗа. На фото вице-премьер сидит за рулем черного автомобиля с салоном из красной кожи. О впечатлениях чиновника не сообщается.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в начале октября говорил, что АвтоВАЗ приступил к тестам электрической модификации седана Lada Aura. О том, будут ли такие машины вставать на конвейер, нет данных.

В 2025 году АвтоВАЗ должен выпустить 500 тысяч автомобилей. Одобренная инвестпрограмма завода превысит 45 миллиардов рублей. Основной объем этих средств пойдет на реализацию ОКР по автомобильным проектам, разработку силовых агрегатов, развитие мощностей.

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