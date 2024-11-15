Производители молока снизили цены после проверки прокуратуры

Производители молока в России вернули прежнюю цену во время проверки, начатой прокуратурой, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«В ходе проводимой Генпрокуратурой России проверки производителями АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другими скорректированы до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения», — сказано в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации.

«До завершения проверки переработчики продукции АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», — пояснили в прокуратуре.