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Производители молока снизили цены после проверки прокуратуры

Источник:
Sibnet.ru
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Производители молока в России вернули прежнюю цену во время проверки, начатой прокуратурой, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«В ходе проводимой Генпрокуратурой России проверки производителями АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другими скорректированы до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения», — сказано в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что данные решения приняты в отсутствие объективных экономических оснований, на что указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации.

«До завершения проверки переработчики продукции АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другие сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня», — пояснили в прокуратуре.

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mosquito__2010

эти евросадовники данилона с компанией напоминают очень.закомплексованные истерички с гонором.такое позорище....

physx

Кретин-он и в Брюсселе кретин!

pepelmetal

Борелька, ты кто такой, давай до свидания

Asd10

Выдавать эти средства только лично в руки. В лагерном ларьке будет на что отовариться.