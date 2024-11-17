Как сэкономить на новогодних покупках

Покупки подарков и товаров к Новому году лучше начинать заранее, так можно удержаться от импульсивных приобретений на фоне новогодней атмосферы, рассказала маркетолог, генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина.

«Покупаем подарки заранее — по списку, а не накануне. Во-первых, в магазине спокойно и мало народу, продавцы готовы вам уделить внимание и время, готовы улыбаться и вникать в ваш запрос на покупку», — пояснила Волошина в интервью «Известиям».

Она посоветовала не дарить ничего «просто ради подарка». Если непонятно, что выбрать, то можно подарить что-нибудь из еды или напитка.

Во-вторых, по словам Волошиной, стоит заранее составить перечень блюд на Новый год и список продуктов к ним. И приобрести всё задолго до праздника.

«Из плюсов: нет истерии и толпы, есть выбор по разным брендам и вы можете купить продукт из своих предпочтений и бюджета», — сказала эксперт.