НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США пригрозили России за участие сил КНДР в боях против ВСУ

Источник:
РИА Новости
490 8

Белый дом готов вместе с союзниками ответить России на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных», — цитирует РИА Новости Салливана.

Он отметил, что американские власти намерены действовать совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также Японии и Южной Кореи.

Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель сообщил, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими силами в Курской области.

При этом в России обращали внимание на то, что у США нет подтверждений данным заявлениям, а в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию «грязными маневрами» США и их союзников.

Тема: Военная операция на Украине
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
Украина пригрозила быстро создать примитивное ядерное оружие
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Назван идеальный кнопочный телефон для «цифровой детоксикации»
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
Комитет ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
Обсуждение (8)
Картина дня
США пригрозили России за участие сил КНДР в боях против ВСУ
Офис Зеленского допустил создание ядерного оружия Украиной
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
Производители молока снизили цены после проверки прокуратуры
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
80
Комитет ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
56
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
47
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
36
Поставки российских нефтепродуктов за рубеж резко упали
27
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины