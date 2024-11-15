США пригрозили России за участие сил КНДР в боях против ВСУ

Белый дом готов вместе с союзниками ответить России на якобы
участие военных из КНДР в боях в Курской области, заявил советник американского
президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических
решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной
поддержке Украине, иных», — цитирует РИА Новости Салливана.
Он отметил, что американские власти намерены действовать
совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также Японии и Южной
Кореи.
Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант
Патель сообщил, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых
действиях вместе с российскими силами в Курской области.
При этом в России обращали внимание на то, что у США нет
подтверждений данным заявлениям, а в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в
отправке военных в Россию «грязными маневрами» США и их союзников.