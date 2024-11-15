США пригрозили России за участие сил КНДР в боях против ВСУ

Белый дом готов вместе с союзниками ответить России на якобы участие военных из КНДР в боях в Курской области, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Я полагаю, что будет скоординированный набор политических решений, который мы примем: дипломатических, относящихся в материальной поддержке Украине, иных», — цитирует РИА Новости Салливана.

Он отметил, что американские власти намерены действовать совместно со своими союзниками и партнерами в Европе, а также Японии и Южной Кореи.

Ранее заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель сообщил, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими силами в Курской области.

При этом в России обращали внимание на то, что у США нет подтверждений данным заявлениям, а в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию «грязными маневрами» США и их союзников.