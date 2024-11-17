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Глава OpenAI заявил о наступлении технологической сингулярности

Источник:
Naked Science
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Технологическая сингулярность
Фото: https://www.vpnsrus.com/ / CC BY 2.0

Следующий год обещает наступление эпохи технологической сингулярности, следует из заявления генерального директора OpenAI Сэма Альтмана.

В беседе с директором инкубатора стартапов Y Combinator Гарри Таном Альтман заявил, что сильный или общий искусственный интеллект (AGI) будет создан в течение следующего календарного года.

Тан спросил Альтмана, чего ждать от 2025 года? «Общего искусственного интеллекта», — приводит Naked Science ответ глава OpenAI.

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Общий искусственный интеллект — технология, которая, несмотря на недостаток базовых знаний, может теоретически превзойти человеческие когнитивные способности.

Футурологи предсказывают, что в какой-то момент человечество достигнет точки технологической сингулярности, когда технический прогресс станет неуправляемым, необратимым и угрожающим цивилизации. 

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