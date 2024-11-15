Принцесса Микаса умерла в Японии

Японская принцесса Юрико Микаса умерла в возрасте 101 года, сообщило Управление императорского дома Японии.

Юрико Микаса была вдовой принца Микаса (Такахито), младшего брата императора Сёва (Хирохито) — дедушки нынешнего императора Нарухито.

Она была самым пожилым членом императорской семьи, приводит РБК сообщение Управления императорского дома.

Принцессу в начале марта госпитализировали в Международную больницу Святого Луки в Токио. Причиной был инфаркт мозга.

У принцессы после инфаркта мозга оказалась частично парализована правая часть тела. Позже у нее развились симптомы пневмонии. Состояние Юрико Микасы стало ухудшаться, через некоторое время она умерла.

Муж принцессы — принц Микаса, умер в 2016 году. Они состояли в браке в течение 75 лет.