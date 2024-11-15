Сбер повысил минимальную ставку по ипотеке до 28,1%

Сбер поднял ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта, минимальная ставка составит 28,1%, сообщила пресс-служба банка.

«С 15 ноября Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ», — сказано в сообщении.

Минимальная ставка на «Домклике» по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном — 28,1%.

По ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, уточнили в Сбере.