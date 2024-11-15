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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Офис Зеленского допустил создание ядерного оружия Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Киев от создания ядерного оружия останавливает лишь то, что оно не гарантирует улучшения ситуации на фронте, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — цитирует ТАСС советника.

Ранее The Times со ссылкой на доклад украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения сообщила, что Киев может якобы быстро создать примитивное ядерное оружие.

Для этого предполагается реакторный плутоний, извлеченный из отработавшего ядерного топлива. Авторы доклада считают этого объем достаточно для создания сотен тактических боеголовок.

 

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Топ комментариев

mosquito__2010

эти евросадовники данилона с компанией напоминают очень.закомплексованные истерички с гонором.такое позорище....

physx

Кретин-он и в Брюсселе кретин!

pepelmetal

Борелька, ты кто такой, давай до свидания

Asd10

Выдавать эти средства только лично в руки. В лагерном ларьке будет на что отовариться.