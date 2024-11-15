Офис Зеленского допустил создание ядерного оружия Украиной

Киев от создания ядерного оружия останавливает лишь то, что оно не гарантирует улучшения ситуации на фронте, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Если бы это действительно было решение, которое точно могло бы изменить происходящее на фронте, то можно было бы, несмотря на все юридические и репутационные сложности, идти на это. Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — цитирует ТАСС советника.

Ранее The Times со ссылкой на доклад украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения сообщила, что Киев может якобы быстро создать примитивное ядерное оружие.

Для этого предполагается реакторный плутоний, извлеченный из отработавшего ядерного топлива. Авторы доклада считают этого объем достаточно для создания сотен тактических боеголовок.