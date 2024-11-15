Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок

Военный суд приговорил к пожизненному сроку участников запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов).

«Суд постановил признать обвиняемых виновными и окончательно назначить им пожизненное лишение свободы. Капустину также назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей, Канахину — 2 миллиона рублей штрафа», — приводит ТАСС решение судьи.

Фигурантам дела Александру Галанову, Антону Зырянову и Алексею Огурцову суд также назначил пожизненное лишение

По данным следствия, фигуранты в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области, устроив стрельбу по гражданским машинам и людям.

Все обвиняемые сейчас находятся за пределами России и участвуют в боевых действиях против России на стороне Вооруженных сил Украины.