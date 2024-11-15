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Военная операция на Украине
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок

Источник:
ТАСС
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Военный суд приговорил к пожизненному сроку участников запрещенной и признанной террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) Дениса Капустина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и актера Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов). 

«Суд постановил признать обвиняемых виновными и окончательно назначить им пожизненное лишение свободы. Капустину также назначен штраф в размере 2,5 миллиона рублей, Канахину — 2 миллиона рублей штрафа», — приводит ТАСС решение судьи.

Фигурантам дела Александру Галанову, Антону Зырянову и Алексею Огурцову суд также назначил пожизненное лишение

По данным следствия, фигуранты в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области, устроив стрельбу по гражданским машинам и людям.

Все обвиняемые сейчас находятся за пределами России и участвуют в боевых действиях против России на стороне Вооруженных сил Украины.
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Топ комментариев

physx

Кретин-он и в Брюсселе кретин!

mosquito__2010

эти евросадовники данилона с компанией напоминают очень.закомплексованные истерички с гонором.такое позорище....

pepelmetal

Борелька, ты кто такой, давай до свидания

corrector

так приятно , когда выпестованное западом чудовище начинает угрожать и им тоже, хавайте господа...