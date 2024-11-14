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Ростелеком обновил сервис для измерения скорости интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Ростелеком оптимизировал фирменный сервис QMS по измерению скорости передачи данных в каналах с высокой пропускной способностью, сообщает пресс-служба компании. С его помощью пользователи могут узнать реальную скорость интернет-соединения.

Отмечается, что функционал QMS базируется на проверенных алгоритмах, соответствующих таким мировым стандартам, как Speedtest от компании Ookla. При этом QMS включен в реестр российского программного обеспечения, который ведет Минцифры России.

Ряд работающих на рынке сервисов по измерению скорости интернет-соединения используют библиотеку LibreSpeed, которая содержит ошибку, влияющую на точность результатов на каналах с пропускной способностью свыше 150 Мбит/сек.

QMS решает эту проблему и всегда предоставляет корректные цифры. Сервис не только измеряет скорость загрузки и отдачи данных, но и определяет пинг (время ответа сервера) и джиттер (непостоянство интервалов между передачей сетевых пакетов).

«Отечественная разработка QMS полностью замещает функциональные возможности зарубежных аналогов и предоставляет корректную оценку интернет-соединения по одному клику из любой точки», — отметил директор по клиентскому сервису Ростелекома Евгений Жукович.

В настоящее время законодатели обсуждают запрет работы западного сервиса SpeedTest в России. В случае одобрения законопроекта операторы связи должны будут перейти на российские программные продукты для измерения скорости передачи данных в своих сетях.

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