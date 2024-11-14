YouTube запустил новый формат для просмотра длинных видео

YouTube представил новый формат просмотра длинных видео, похожий на Shorts. После прокрутки вверх появится следующее видео, которое будет воспроизводиться автоматически.

Новая функция может изменить подход к просмотру контента на YouTube. Сейчас пользователи выбирают видео на основе заголовков и обложек, а также рекомендаций и подписок. После изменения пользователям достаточно прокручивать ленту, чтобы увидеть новые видео.

Нововведение тестируется в рамках эксперимента по внедрению новой системы рекомендаций контента. Пока формат доступен только небольшой группе пользователей на Android, в случае положительных отзывов он станет доступен всем.

Отмечается, что новый формат минимизирует усилия пользователя по поиску контента и является более эффективным, поскольку позволяет алгоритму быстро подстраиваться под личные предпочтения.