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YouTube запустил новый формат для просмотра длинных видео

Источник:
Sibnet.ru
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YouTube представил новый формат просмотра длинных видео, похожий на Shorts. После прокрутки вверх появится следующее видео, которое будет воспроизводиться автоматически.

Новая функция может изменить подход к просмотру контента на YouTube. Сейчас пользователи выбирают видео на основе заголовков и обложек, а также рекомендаций и подписок. После изменения пользователям достаточно прокручивать ленту, чтобы увидеть новые видео.

Нововведение тестируется в рамках эксперимента по внедрению новой системы рекомендаций контента. Пока формат доступен только небольшой группе пользователей на Android, в случае положительных отзывов он станет доступен всем.

Отмечается, что новый формат минимизирует усилия пользователя по поиску контента и является более эффективным, поскольку позволяет алгоритму быстро подстраиваться под личные предпочтения.

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