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Android научился мгновенно выявлять опасные приложения

Источник:
Sibnet.ru
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Сервис Google Play Protect получил новую функцию Live Threat Discovery, которая выявляет потенциально опасные приложения на устройствах Android в режиме реального времени.

Инструмент обнаруживает даже скрытые вредоносные приложения, которые «стараются изо всех сил, чтобы скрыть свое поведение или даже бездействуют некоторое время, чтобы потом начать вредоносную деятельность», отмечается в официальном блоге Google.

Live Threat Discovery отслеживает подозрительное поведение приложений с помощью искусственного интеллекта сразу после установки программы на смартфон. Эксперты указывают, что большинство вредоносных программ могут выдать себя дополнительной активностью.

Пока Live Threat Detection в основном защищает от приложений, которые собирают персональные данные без разрешения пользователя, однако в будущем будут определять и другие типа вредоносных программ.

Сейчас воспользоваться новой функцией могут владельцы смартфонов Pixel 6 и более новых моделей серии, в дальнейшем она появится на других Android-устройствах.

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