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Госдума опровергла заморозку вкладов россиян

Источник:
Sibnet.ru
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков опроверг планы по заморозке вкладов россиян из-за высокой инфляции. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Вы слушали Маяк».

Ранее такой сценарий спрогнозировал директор Центра социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Зубец отметил, что на счетах россиян скопилось порядка 70 триллионов рублей. Если эти деньги будут вброшены в экономику, страну ждет мощный инфляционный скачок. Временная заморозка вкладов могла бы его предотвратить.

«Это враги распространяют специально, чтобы расшатать нашу финансовую систему. Никогда никто такие глупости делать не будет, потому что эти глупости направлены против страны, государства, людей», — сказал Аксаков.

Парламентарий добавил, что «ситуация уже под контролем», Банк России сдерживает инфляцию с помощью ключевой ставки. Кроме этого, инфляционные процессы тормозятся российским правительством.

По данным Росстата, в октябре инфляция достигла 0,75%, тогда как сентябрьский показатель составлял 0,48%. Таким образом, темпы роста потребительских цен в России ускоряются, несмотря на повышение ключевой ставки.

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