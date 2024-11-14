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Названы кандидаты в президенты Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Мэр Киева Виталий Кличко, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, а также действующий глава государства Владимир Зеленский вошли в число кандидатов на пост президента Украины, написал в своем телеграм-канале украинский депутат Александр Дубинский.

По оценке парламентария Кличко на пост президента в случае выборов может выдвинуть клан миллиардера Виктора Пинчука и бывшего президента Леонида Кучмы. При этом кандидатура Кличко якобы «устраивает» Россию.

«Идеальным кандидатом» является Залужный, написал Дубинский. Он будет выдвигаться, если Украину придется «делить» между Россией и ЕС. При этом его также поддерживает клан Пинчука и Кучмы.

При этом действующий президент Зеленский пока сохраняет шансы переизбраться на новый срок. «А других кандидатов то — и нет. Клан прекрасно подготовлен к перезагрузке», — подытожил депутат.

Ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты намерены провести на Украине в 2025 году президентские выборы, чтобы устранить «несговорчивого» Зеленского и заменить его человеком, готовым к немедленным мирным переговорам с Россией.

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