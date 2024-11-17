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Российские мотострелки взяли на вооружение трофейную БМП Bradley

Источник:
Forbes
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Российские военные из 30-й мотострелковой бригады стали использовать в боях против ВСУ одну из пяти захваченных M2A2 Bradley, свидетельствует видео из зоны СВО.

За те 17 месяцев с тех пор, как Вооруженные силу Украины (ВСУ) развернули свои первые БМП M2A2 Bradley, российские захватили как минимум пять таких машин, считает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«И вот теперь русские стали использовать из этих пяти захваченных 30-тонных десятиместных машин против самих украинцев. На видео запечатлена доработанная М-2, в прошлом украинская, а ныне находящаяся на вооружении 30-й мотострелковой бригады российской армии», — написал Экс.

При этом, по его словам, остается неясным, как российские мотострелки собираются использовать ее вооружение — 25-миллиметрую автоматическую пушку и пусковую установкой для противотанковых ракет TOW?

«Захватили ли русские достаточно 25-миллиметровых снарядов и ракет TOW, чтобы поддерживать свою M-2 в действии дольше, чем на несколько коротких стычек? Неясно», — отметил Экс.

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