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Лавров рассказал, что его самолет не хотели заправлять за рубежом

Источник:
Sibnet.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о проблемах с заправкой его самолета в ходе визита на саммит БРИКС в ЮАР в 2023 году.

«В прошлом году, когда мне было поручено представлять президента на саммите в Йоханнесбурге, там целая история была с заправкой самолета для полета обратно», — вспомнил Лавров в интервью журналисту Марине Ким, кадры которого были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главы МИД России, оказалось, что там почти все компании, которые заправляют авиационным топливом, не принадлежат стране.

Он добавил, что подобная ситуация произошла и в Бразилии. Некоторое время другие страны будут бояться рестрикций, избегать вторичных наказаний, но «у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», считает Лавров.

В 2022 году должен был состояться рабочий визит Лаврова в Сербию, но Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для его самолета.


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