НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

The Economist предсказал Зеленскому смертельную борьбу за власть

Источник:
The Economist
411 0

Окружение скрывает от президента Украины Владимира Зеленского информацию о реальном положении дел на фронте, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники в украинских политических кругах.

«Если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить ту оглушительную победу, что он одержал в 2019 году. После трех лет конфликта его репутация пошатнулась», — отмечает издание.

Внутренние опросы, попавшие в распоряжение The Economist, показывают, что Зеленский неизбежно проиграет выборы бывшему главкому Вооруженных сил Украины, ныне послу в Британии Валерию Залужному.

Тяжелая ситуация на передовой ударила по моральному духу украинцев. «Много немотивированных людей. Они сражаются, потому что это единственный способ выжить», — пожаловался изданию военный капеллан Дмитрий Поворотный.

Но дурные вести из армии не доходят до Зеленского. «Его держат даже не в теплой ванне. Его держат в сауне», — сказал высокопоставленный военный источник, имея в виду информационную изоляцию президента.

Тема: Военная операция на Украине
The Telegraph рассказала о появлении у России смертоносной бомбы
Кремль призвал Киев прекратить отправлять людей на смерть
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Маск высмеял слова Зеленского о самостоятельности Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
Российские войска с боями вошли в город Курахово
Основателю РДК Капустину дали пожизненный срок
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
The Economist предсказал Зеленскому смертельную борьбу за власть
Кремль призвал Киев прекратить отправлять людей на смерть
Только ядерное оружие удержало НАТО от войны против России
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

pepelmetal

А как тарасики смеялись над взорванным авто, сегодня наверно не смешно

mosquito__2010

Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!

Nik3316

58-летний..... 27-летнему..... это не серьезно, развели старика на шоу за бабки

pepelmetal

«В слабой позиции нечего делать на этих переговорах» Правильно, поэтому нужно подождать чтобы она стала...