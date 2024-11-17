Окружение скрывает от президента Украины Владимира Зеленского информацию о реальном положении дел на фронте, пишет журнал The Economist со ссылкой на источники в украинских политических кругах.

«Если бы выборы состоялись завтра, Зеленскому было бы трудно повторить ту оглушительную победу, что он одержал в 2019 году. После трех лет конфликта его репутация пошатнулась», — отмечает издание.

Внутренние опросы, попавшие в распоряжение The Economist, показывают, что Зеленский неизбежно проиграет выборы бывшему главкому Вооруженных сил Украины, ныне послу в Британии Валерию Залужному.

Тяжелая ситуация на передовой ударила по моральному духу украинцев. «Много немотивированных людей. Они сражаются, потому что это единственный способ выжить», — пожаловался изданию военный капеллан Дмитрий Поворотный.

Но дурные вести из армии не доходят до Зеленского. «Его держат даже не в теплой ванне. Его держат в сауне», — сказал высокопоставленный военный источник, имея в виду информационную изоляцию президента.