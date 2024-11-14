Уходящий в отставку Боррель публично оскорбил Трампа

Уходящий в отставку 1 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил избранного президентом США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко.

«Соединенные Штаты при Трампе уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен Гонсалеса», — приводит РИА Новости слова Борреля, сказанные на слушаниях в Европарламенте по вопросам отношений ЕС и США.

Единственная разница между Трампом и Франко, по мнению Борреля, состоит в том, что Трампа выбрали граждане США.

Еврокомиссар также призвал Трампа продолжить оказывать поддержку Украине. «История осудит Запад, если он даст Украине пасть», — сказал Боррель.

Франсиско Франко — испанский политический деятель, регент и каудильо (вождь). С 1939 по 1975 год он управлял страной. Был союзником лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.