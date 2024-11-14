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Уходящий в отставку Боррель публично оскорбил Трампа

Источник:
РИА Новости
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Уходящий в отставку 1 декабря глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил избранного президентом США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко.

«Соединенные Штаты при Трампе уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен Гонсалеса», — приводит РИА Новости слова Борреля, сказанные на слушаниях в Европарламенте по вопросам отношений ЕС и США.

Единственная разница между Трампом и Франко, по мнению Борреля, состоит в том, что Трампа выбрали граждане США.

Еврокомиссар также призвал Трампа продолжить оказывать поддержку Украине. «История осудит Запад, если он даст Украине пасть», — сказал Боррель.

Франсиско Франко — испанский политический деятель, регент и каудильо (вождь). С 1939 по 1975 год он управлял страной. Был союзником лидера нацисткой Германии Адольфа Гитлера.

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pepelmetal

Так и до копания морей недолго осталось

c2h5oh76

а какое отношение имеют казахи к чингисхану или орде, кроме того, что их всю жизнь в позу прачки ставили...

number10

Казахи не построили ни одного города за свою Великую историю. Им так же, как украинцам надавали территорий....

korvinsS

А губа до пупа не треснет у этого батыра)