Стартовали российские продажи консоли PlayStation 5 Pro

Сеть магазинов «М.Видео» объявила о старте прямых продаж консоли PlayStation 5 Pro. Согласно сайту ретейлера, за приставку просят 129 999 рублей.

Другие площадки пока принимают только предзаказы. Так, DNS обещает привезти консоль 25 ноября — за 124 999 рублей. На «Яндекс Маркет» консоль появится на маркетплейсе ориентировочно в 20-х числах ноября.

При этом ретейлеры полностью реализовали первую партию консолей PlayStation 5 Pro по предзаказам. За полторы недели потребители раскупили устройства, несмотря на серьезную наценку, пишут «Известия».

Мировые продажи PlayStation 5 Pro начались 7 ноября 2024 года, В США новинка доступна по цене 699 долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет около 65 тысяч рублей. Таким образом, в России на консоль действует фактически двойная наценка.

PlayStation 5 Pro стала самой мощной игровой системой в истории. Консоль поддерживает 4K-гейминг и теоретически может выводить изображение в разрешении 8K.