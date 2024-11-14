НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Стартовали российские продажи консоли PlayStation 5 Pro

Источник:
Sibnet.ru
248 0

Сеть магазинов «М.Видео» объявила о старте прямых продаж консоли PlayStation 5 Pro. Согласно сайту ретейлера, за приставку просят 129 999 рублей.

Другие площадки пока принимают только предзаказы. Так, DNS обещает привезти консоль 25 ноября — за 124 999 рублей. На «Яндекс Маркет» консоль появится на маркетплейсе ориентировочно в 20-х числах ноября.

При этом ретейлеры полностью реализовали первую партию консолей PlayStation 5 Pro по предзаказам. За полторы недели потребители раскупили устройства, несмотря на серьезную наценку, пишут «Известия».

Мировые продажи PlayStation 5 Pro начались 7 ноября 2024 года, В США новинка доступна по цене 699 долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет около 65 тысяч рублей. Таким образом, в России на консоль действует фактически двойная наценка.

PlayStation 5 Pro стала самой мощной игровой системой в истории. Консоль поддерживает 4K-гейминг и теоретически может выводить изображение в разрешении 8K.

Еще по теме
Путин поручил наладить производство игровых приставок в России
Юный геймер первым в мире прошел «Тетрис»
Стартовали продажи Sony PlayStation 5 Slim
Консоли Xbox заблокируют сторонние контроллеры
смотреть все
Игры #Консоли #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Назван идеальный кнопочный телефон для «цифровой детоксикации»
США посоветовали Киеву забыть о Крыме
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
Обсуждение (0)
Картина дня
Уходящий в отставку Боррель публично оскорбил Трампа
Лавров рассказал, что его самолет не хотели заправлять за рубежом
Поставки российских нефтепродуктов за рубеж резко упали
Иноагентов лишат в России авторских гонораров
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
76
Комитет ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
51
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
46
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
27
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины
27
Российские войска с боями вошли в город Курахово