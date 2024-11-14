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Российский хоккеист получил золотую клюшку

Источник:
Sibnet.ru
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Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» провел церемонию чествования российского нападающего Евгения Малкина, который в октябре стал 48-м игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 500 шайб в регулярных чемпионатах.

Малкин стал всего вторым россиянином после Александра Овечкина, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. При этом у Овечкина уже 863 гола, он второй снайпер в истории лиги после Уэйна Гретцки.

Капитан команды Сидни Кросби вручил Малкину на торжественной церемонии в присутствие его родителей золотую клюшку. Российского нападающего также поздравили другие хоккеисты, включая Овечкина. Мероприятие прошло перед матчем с «Детройт Ред Уингз».

Малкин играет в НХЛ с 2006 года, всю карьеру провел в «Питтсбурге». За это время он провел 1163 матча в регулярных чемпионатах, в которых забросил 503 шайбы и отдал 811 передач. Россиянин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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