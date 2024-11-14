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Поставки российских нефтепродуктов за рубеж резко упали

Источник:
Sibnet.ru
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Экспорт российских нефтепродуктов по итогам октября обрушился до четырехлетнего минимума — показатель составил 2,48 миллиона баррелей в сутки, это худшие цифры с июля 2020 года, следует из отчета Международного энергетического агентства.

Одновременно выросли экспортные поставки нефти. Объем экспорта по результатам прошлого месяца увеличился на 130 тысяч баррелей в сутки, достигнув 4,87 миллиона баррелей в сутки. Из них 800 тысяч баррелей в сутки проследовало по неизвестному направлению.

Доходы российского бюджета от продаж нефти и газа за период составили 15,6 миллиарда долларов. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 1,2 миллиарда долларов, отмечается в отчете.

В конце октября российскую нефть ESPO стали продавать в КНР без скидок. Последние 2,5 года топливо продавалось с дисконтом к ближневосточному бенчмарку Dubai. Сейчас ESPO торгуется с премией в размере 0,7 доллара за баррель в порту потребителя в Китае.

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Экономика #Недра и ТЭК
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