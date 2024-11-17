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Смогут ли люди добраться до других звезд

Источник:
Sibnet.ru
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Галактика «Млечный путь»
Фото: © Pxhere.com

Сможем ли человечество, как биологический вид, долететь до соседних звезд? Ближайшая из них — Проксима Центравра — находиться в четырех световых годах. Физика говорит, что теоретически это возможно.

Общая теория относительности Альберта гласит, что ничто не может быть быстрее света. Его скорость составляет 300 тысяч километров в секунду. С ней полет до Проксимы Центравры занял бы четыре года. Но летать на такой скорости или даже близкой к ней человеку невозможно, его масса приблизится к бесконечности.

Земные транспортные средства слишком медлительны. Самому быстрому космическому аппарату из когда-либо запущенных людьми — автоматической станции New Horizons — понадобилось бы на полет к Проксиме Центавре порядка 80 тысяч лет. Летит станция со скоростью около 50 тысяч километров в час.

Ученые разработали технологию солнечных парусов, которые можно теоритически разогнать с помощью излучения Солнца или мощных земных лазеров до скорости, составляющей 15-20% от световой. И тогда путь к Проксиме Центавре займет 20-30 лет. Проблема в том, что эти аппараты слишком легковесны для перевозки человека.

Наука сейчас изучает возможность полетов с помощью варп-двигателя, идею которого предложил в 1994 году выдвинул физик Мигель Алькубьерре. Эта технология предполагает сжатие пространство и перемещение в нем быстрее света. И вроде ученые уже нашли возможность в будущем реализовать эту идею на практике.

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Наука #Космос
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