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Иноагентов лишат в России авторских гонораров

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума рассмотрит законопроект, предусматривающий зачисление авторских гонораров иноагентов на специальный рублевый счет, которым они смогут воспользоваться только после снятия с них этого статуса, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, ее граждан. Не стесняясь рассказывают, что тратят полученные деньги в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины. Это недопустимо», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, что «законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагентов».

«Распоряжаться денежными средствами со спецсчета иноагенты смогут только после отмены статуса иноагента», — отметил Володин.

Ко второму чтению закопроекта депутаты планируют подготовить дополнительные нормы, касающиеся зачисления на спецсчет средств от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и иных доходов.

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