Острое: полезное или вредное

Острые приправы полезны для организма: они эффективно сжигают калории, борются с вредными бактериями и повышают уровень эндорфинов, сообщила гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Урал» Светлана Доможирова.

Фото: © создано с помощью Stable Diffusion

Врачи, когда говорят о пользе острой еды, имеют в виду пряные приправы, которые можно добавить в домашние блюда, а не фастфуд, например, чипсы с перцем чили.

Польза острой пищи

Похудение. Острое ускоряет обмен веществ и заставляет организм сжигать калории быстрее и эффективнее. А люди, предпочитающие острую пищу, редко поглощают ее огромными порциями, а, значит, эффективнее контролируют потребление калорий.

Защита от вредного холестерина. Благодаря капсаицину – веществу, содержащемуся в остром перце, снижается накопление холестерина на стенках сосудов.

Борьба с бактериями. Чили, тмин, чеснок, имбирь убивают большую часть возбудителей инфекций желудочно-кишечного тракта, кишечной палочки и бактерий. Капсаицин борется с бактериями Хеликобактер Пилори, которые вызывают язвы и гастриты.

Куркумин — основное вещество, входящее в состав корня куркумы, обладает противовоспалительными, противоопухолевыми, антибактериальными, противоокислительными свойствами. Гвоздика губит бактерии и микробы.

Улучшение пищеварения. Пряные специи в умеренных количествах стимулируют секрецию желудочного сока. Вместе с этим увеличивается приток крови к стенкам желудка, а его слизистая оболочка лучше восстанавливается.

Улучшение настроение. Некоторые смеси острых приправ положительно влияют на циркуляцию крови. Благодаря выбросу эндорфинов в ответ на употребление острых приправ улучшается настроение.

Вред острой пищи

Острая пища может спровоцировать обострение воспалительных процессов в органах ЖКТ, так как специи усиливают выделение желудочного сока, усиливая агрессию на уже воспаленные стенки желудочно-кишечного тракта, а его избыток приводит к забросу кислоты в пищевод, с возникновением неприятного жжения.

«Острая пища — не причина появления гастрита. Но у людей с уже имеющимися проблемами с желудком она провоцирует обострения и боли за счет усиления выделения кислоты, которая в большей степени будет раздражать и без того плохо защищенную слизистую», — отметила Доможирова.

Карри, перец, имбирь, корица, тмин и кориандр могут вызвать аллергию. К симптомам относятся зуд, кожная сыпь, чихание и заложенность носа, покраснение и зуд глаз, слезотечение; крайне редко может развиться тяжелое состояние — анафилаксия.