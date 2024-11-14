Эксперт объяснил рост цен на молочную продукцию

Рост цен на молочную продукцию в России обусловлен рыночными факторами, в том числе увеличением себестоимости производства, рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

«В России огромное количество производителей молока и молочной продукции, рынок высококонкурентный, поэтому текущая ценовая динамика обусловлена абсолютно рыночными факторами», — цитирует ТАСС Белова.

По его словам, рост обусловлен влиянием целого комплекса конъюнктурных факторов. «Ключевая причина наблюдаемой динамики цен на молочную продукцию — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям», — отметил эксперт.

«Выросли расходы предприятий по всем направлениям - заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д. Еще одним важным фактором стал рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по кредитным ресурсам», — пояснил Белов.

По данным Росстата, в октябре 2024 года выросли цены на сливочное масло — на 6,58%, сметану — на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и сливки питьевые — на 2,6%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 2,5%.