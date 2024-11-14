НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт объяснил рост цен на молочную продукцию

Источник:
ТАСС
376 7

Рост цен на молочную продукцию в России обусловлен рыночными факторами, в том числе увеличением себестоимости производства, рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.

«В России огромное количество производителей молока и молочной продукции, рынок высококонкурентный, поэтому текущая ценовая динамика обусловлена абсолютно рыночными факторами», — цитирует ТАСС Белова.

По его словам, рост обусловлен влиянием целого комплекса конъюнктурных факторов. «Ключевая причина наблюдаемой динамики цен на молочную продукцию — рост себестоимости производства по всей цепочке в связи с повышением затрат по всем ключевым статьям», — отметил эксперт.

«Выросли расходы предприятий по всем направлениям - заработные платы, корма, энергоресурсы, обслуживание оборудования и т. д. Еще одним важным фактором стал рост ключевой ставки ЦБ РФ и последовавшее повышение ставок по кредитным ресурсам», — пояснил Белов.

По данным Росстата, в октябре 2024 года выросли цены на сливочное масло — на 6,58%, сметану — на 3,2%, все виды питьевого молока (кроме детского) и сливки питьевые — на 2,6%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — на 2,5%.

Еще по теме
Более 20 регионов договорились о сдерживании цен на сливочное масло
Эксперт объяснила резкий рост цен на подсолнечное масло
Каких полок нужно избегать в супермаркете
Первая компания заявила о снижении цен на сливочное масло
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Назван идеальный кнопочный телефон для «цифровой детоксикации»
США посоветовали Киеву забыть о Крыме
Новая доктрина дала России «ядерную опцию»
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины
Обсуждение (7)
Картина дня
Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта
Украина пригрозила быстро создать примитивное ядерное оружие
Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине
Эксперт объяснил рост цен на молочную продукцию
О самом главном
Чем выгорание отличается от депрессии
Этикет чулок: что делает женщину вульгарной
Мужское достоинство: идеальные и реальные размеры
Почему нельзя спать напротив зеркала
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Все статьи
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
71
Комитет ООН принял российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом
46
Казахстанский политик заявил о «моральном праве» на часть России
27
Зеленский предложил Трампу забрать природные ресурсы Украины
27
Российские войска с боями вошли в город Курахово
25
США посоветовали Киеву забыть о Крыме