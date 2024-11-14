Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине, сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в его окружении.

«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <...> добиться мирного урегулирования», — рассказал Fox News один из источников в команде Трампа.

Избранный президент США неоднократно обещал в кратчайшие сроки завершить воооруженный конфликт на Украине. Он также критиковал подход администрации Джо Байдена, который предусматривал бесконтрольное выделение огромных средств Киеву.

В Кремле высказывания Трампа о сроках окончания конфликта назвали «некоторого рода преувеличением», но обещали с внимание выслушать его предложения.