Трамп назначит спецпосланника для переговоров по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в скором времени
назначит спецпосланника по Украине, сообщают американские СМИ со ссылкой на
источники в его окружении.
«Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, который пользуется большим авторитетом, которому поручат <...> добиться мирного урегулирования», — рассказал Fox News один из источников в команде Трампа.
Избранный президент США неоднократно обещал в кратчайшие
сроки завершить воооруженный конфликт на Украине. Он также критиковал подход
администрации Джо Байдена, который предусматривал бесконтрольное выделение огромных
средств Киеву.
В Кремле высказывания Трампа о сроках окончания конфликта
назвали «некоторого рода преувеличением», но обещали с внимание выслушать его
предложения.