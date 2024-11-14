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Россия подписала первые контракты на поставку Су‑57 за рубеж

Источник:
ТАСС
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Первые подписанные контракты на экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 уже есть, сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев

«Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы вооружений и военной техники. По Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные контракты, первые, на этот самолет», — цитирует ТАСС Михеева.

Россия впервые представила экспортную модификацию Су-57Э на выставку Airshow China 2024 в китайском Чжухае. В Ростехе самолет назвали звездой российской экспозиции.

Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения оружия.

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Оборона #Оружие #ОПК #Видеоновости
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