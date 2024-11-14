Россия подписала первые контракты на поставку Су‑57 за рубеж

Первые подписанные контракты на экспортную версию
российского истребителя пятого поколения Су-57 уже есть, сообщил генеральный
директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев
«Система ВТС должна выводить на рынок новые образцы
вооружений и военной техники. По Су-57, кстати, у нас уже есть подписанные
контракты, первые, на этот самолет», — цитирует ТАСС Михеева.
Россия впервые представила экспортную модификацию Су-57Э на
выставку Airshow China 2024 в китайском Чжухае. В Ростехе самолет назвали
звездой российской экспозиции.
Машина имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета,
внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «стелс»), а
также новейший комплекс бортового оборудования.
Интеллектуализация систем Су-57 позволяет ему брать на себя
часть функций летчика, в том числе пилотирование и подготовку применения
оружия.