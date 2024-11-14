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Супруги, у которых погибли четверо от отравления, стали родителями

Источник:
Sibnet.ru
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Здоровый ребенок родился у семьи из Красной Сопки Красноярского края, где от отравления неизвестным веществом в сентябре погибли четверо детей.

Мальчик родился 8 ноября в перинатальном центре Ачинска. Малыш, по данным врачей, здоров, пишет телеграм-канал «Борус» со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

Маму с ребенком уже выписали из роддома. После трагедии семья переехала из Красной Сопки в соседний населенный пункт.

Семья из шести человек была госпитализирована 21 сентября с признаками отравления. Четверо детей от шести до 13 лет погибли, отец и мать, которая была на девятом месяце беременности, выжили.

Приоритетная версия отравления детей на данный момент, которой придерживается следствие, — попадание в организм детей компонентов инсектицидного средства. Его компоненты обнаружили на поверхности посуды и в телах погибших.

Глава семейства говорил, что обрабатывал дом дихлофосом от мух. Он распылял его по всем комнатам, окна были закрыты, члены семьи были в это время на улице.

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Сибирь #Красноярск #Происшествия
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