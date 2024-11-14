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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров выступил против заморозки конфликта по линии фронта

Источник:
Sibnet.ru
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Глава МИД России Сергей Лавров
Фото: © МИД России

Заморозка украинского конфликта по линии соприкосновения — «те же минские договоренности в новой упаковке», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее американские СМИ сообщили, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает заморозку конфликта в качестве основного сценария завершения боевых действий.

«Но это те же самые минские договоренности в новой упаковке. Даже хуже. Минские договоренности, они были окончательные, если бы тогда кто-то заботился понять, что это именно так»,— сказал Лавров в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, минские соглашения «рухнули» из-за нежелания тогдашних украинских властей предоставлять Донбассу особый статус.

Глава МИД России уверен, что победа Трампа на президентских выборах не изменит отношение к украинскому кризису, «в том смысле, что Вашингтон будет всегда стремиться держать под своим контролем все».

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