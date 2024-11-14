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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина пригрозила быстро создать примитивное ядерное оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Украина якобы имеет возможность быстро создать примитивное ядерное оружие (ЯО), говорится в докладе украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР).

«Создание простой атомной бомбы, как это сделали Соединенные Штаты в рамках Манхэттенского проекта, не было бы сложной задачей 80 лет спустя», — приводит британская газета The Times выдержки из документа.

Издание отмечает, что Киев может пойти на разработку примитивного ядерного  оружия, подобного тому, что было сброшено на Нагасаки в 1945 году, если США прекратят военную помощь.

В докладе утверждается, что за неимением на Украине мощностей по обогащению урана для создания ЯО может быть использован реакторный плутоний, извлеченный из отработавшего ядерного топлива.

Запасы такого плутония на Украине были оценены в семь тонн, что авторы доклада считают достаточным для создания сотен тактических боеголовок мощностью в несколько килотонн в тротиловом эквиваленте.

Украина якобы могла бы использовать собственное ЯО для ударов по российским «авиабазам, скоплениям военнослужащих, промышленным или логистическим объектам», сказано в докладе.

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