Новый фильм про Манюню вышел в кино

Фото: © кадр из фильма «Манюня: Приключения в деревне»

Семейный хит про девочку Манюню — «Манюня: Приключения в деревне» вышел в кинотеатрах в четверг, 14 ноября, и претендует стать главной новинкой.

Фильм «Манюня: Приключения в деревне» рассказывает, как главная героиня с подружками в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте.

Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок.

Фильм заработал больше 3 миллионов рублей на предпродаже билетов, показав лучший результат среди новинок.

Также с четверга в прокате — триллер «Еретик», биографический проект «Месье Азнавуар», трагикомедия «За слова отвечаю».