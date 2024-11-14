Вышел трейлер новогодней комедии «Совсем ошалели»

Новогодний комедийный фильм «Совсем ошалели» покажут в кинотеатрах с 12 декабря, создатели проекта покали трейлер комедии.

По сюжету, Ольга Гаврилова с молодым бойфрендом Кириллом приезжают на горнолыжный курорт встретить Новый год, но из-за ошибки турагентства оказываются под одной крышей с бывшим мужем Ольги Федором и его очаровательной подругой Мариночкой.

Романтический новогодний уикенд грозит обернуться для обеих пар сущим кошмаром, поэтому Ольга и Федор решают скрыть от своих новых пассий, что когда-то они были женаты.

Главные роли исполнили Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч, Полина Максимова, к ним присоединились Степан Девонин, Евгений Ковалюк иНикита Расхвалов, а в роли режиссера выступила Ольга Френкель.