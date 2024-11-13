Черчесов перевел журналистам свое отчество

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов пошутил на пресс-конференции про свое отчество после ошибки журналиста.

К российскому наставнику неверно по отчеству обратился журналист — вместо «Станислав Саламович» он назвал его «Станислав Салманович». Черчесов обернул ситуацию в шутку, отметив, что на русский его отчество можно перевести как «Приветович», передает «Спорт день за днем».

Сборная Казахстана 14 ноября проведет в Лиге наций домашний матч с командой Австрии, а 17 ноября состоится гостевая встреча с командой Норвегии.

Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне, в сентябре провел дебютный матч, однако казахская команда заработала в четырех играх только одно очко.