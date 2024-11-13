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Россия запретит смартфоны без магазина RuStore

Источник:
Sibnet.ru
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Россия введет запрет на продажу технически сложных устройств без предустановленного магазина приложений RuStore, соответствующий законопроект в первом чтении утвердила Госдума.

Документ вносит поправки в закон «О защите прав потребителей» и направлен на обеспечение равных условий для российских разработчиков и пользователей со стороны международных платформ.

Законопроект предполагает, что при продаже и использовании технически сложных товаров, на которых установлено программное обеспечение, должна быть обеспечена возможность свободной установки и обновления российских приложений через RuStore.

Запрещается вводить условия, которые могут ограничивать поиск, обновление или взаимодействие российских приложений с пользователями, а также блокировать доступ к функциям гаджета при использовании таких программ.

Также не допускается устанавливать ограничения на проведение платежей через российские приложения, что позволяет пользователям свободно оплачивать услуги, полученные через RuStore.

Полный перечень устройств, на которые распространится требование, еще предстоит утвердить правительству. В случае одобрения законопроекта изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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