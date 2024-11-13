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Стоимость биткоина пробила психологический потолок

Источник:
Sibnet.ru
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Стоимость биткоина обновила исторический максимум, преодолев психологическую отметку в 90 тысяч долларов, свидетельствуют данные биржи Binance. Это уже третий рекорд в ноябре.

Рост биткоина ускорился после выборов президента США. От победившего Дональда Трампа участники рынка ожидают смягчения регулирования в сфере криптовалют, соответствующие обещания он дал в ходе предвыборных выступлений.

В день выборов котировки главной криптовалюты подскочили на 10%, впервые превысив 75 тысяч долларов, после чего ралли продолжалось семь дней подряд. 12 ноября цена задержалась вблизи 89 тысяч долларов, после чего возобновила рост.

Аналитики считают, что еще до конца 2025 года стоимость биткоина достигнет исторической отметки в 100 тысяч долларов.

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