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Распродажа имущества Блиновской займет полгода

Источник:
Sibnet.ru
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Имущество блогера Елены Блиновской, признанную банкротом, планируется распродать за полгода, следует из решения Арбитражного суда Москвы.

Распродажей имущества займется арбитражный управляющий, суд выбрал для этой цели Марию Ознобихину из саморегулируемой организации «Дело», пишет РИА Новости.

По оценке экспертов, дом Блиновской в коттеджном поселке «Миллениум Парк» стоит около 600 миллионов рублей. При этом долг блогера перед налоговой службой и банками составляет порядка 1,7 миллиарда рублей.

Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Главное следственное управление СКР по Москве возбудило против нее уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

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