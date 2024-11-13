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Введен новый порядок выплат военным за ранение

Источник:
Sibnet.ru
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Размер выплаты военнослужащим с тяжелыми ранениями составит 3 миллиона рублей, с легкими — 1 миллион рублей, иными травмами — 100 тысяч рублей, следует из постановления правительства.

«Сумма единовременной выплаты дифференцирована в зависимости от степени тяжести ранения по всем категориям боевых увечий и травм, полученных военнослужащими при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно постановлению правительства №855, к тяжелым относят проникающие ранения черепа, повреждения позвоночника и спинного мозга, проникающие ранения живота с повреждением органов брюшной полости, закрытые травмы органов грудной полости.

Также к ним относятся переломы костей таза и множественные переломы ребер, а также ампутацию плеча, бедра, голени на любом уровне, кисти и стопы. Все они представляют собой опасность для жизни или здоровья.

К легким ранениям — закрытые травмы черепа, переломы лодыжек, костей запястья, ключиц, вывихи надколенника, пальцев кисти и стопы, ожоги и обморожения первой-второй степени, травмы мягких тканей.

Президент Владимир Путин ранее поручил правительству определить размеры выплаты военным при ранениях в соответствии с их тяжестью, этот фактор не учитывали до настоящего времени. Всем раненым полагалось по 3 миллиона рублей.

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