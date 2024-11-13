Подразделения российской армии взяли под контроль населенный пункт Ровнополь в ДНР, сообщает Минобороны.

Село находится в 60 километрах к юго-западу от Донецка на времевском направлении, в районе границы между ДНР и Запорожской областью. Отмечается, что населенный пункт был освобожден подразделениями группировки «Восток».

Российские войска выбили украинские подразделения из села одним ударом, после чего вышли на окраины села Новодаровка к западу от населенного пункта. Освобождение Ровнополя позволит зайти в тыл укрепрайону ВСУ.

По данным переписи 2001 года население села составляло 1427 человек. Площадь населенного пункта составляет 1,6 квадратных километров.