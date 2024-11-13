Видеокарты Nvidia начнут обновляться по-новому

Nvidia официально выпустила приложение Nvidia App для управления драйверами и настройками видеокарт Nvidia GeForce. Программа заменит прежние приложения GeForce Experience и RTX Experience, сообщает пресс-служба компании.

Приложение включает в себя централизованный центр управления видеокартой с современным интерфейсом. Получение новых драйверов теперь упрощено, а пользователи могут тонко настраивать параметры игр и драйверов из одного интерфейса.

В Nvidia App есть опции выбора разрешения экрана и частоты обновления, ориентации для мониторов и ТВ. Присутствуют настройки G-Sync, цифрового аудио, кастомных разрешений и поддержка нескольких мониторов.

Новый игровой оверлей упрощает доступ к мощным инструментам записи геймплея в качестве до 4К, мониторинга производительности и применения улучшенных фильтров с поддержкой искусственного интеллекта, специально разработанных для владельцев видеокарт RTX.

В отличие от старой GeForce Experience для пользования Nvidia App теперь не требуется учетная запись. Установка Nvidia App происходит одновременно с обновлением драйвера GeForce Game Ready 566.14 WHQL.