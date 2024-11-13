Гигантский штраф ввели за подделку документов для мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за подделку документов для организации незаконной миграции. Максимальное наказание для нарушителей составит 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба парламента.

Изменения вносятся в статью 19.23 КоАП — о подделке документов, штампов, печатей или бланков. Закон устанавливает повышенные меры ответственности за подделку документов для организации незаконной миграции или работы мигрантов в России.

При первом нарушении юридическим лицам будет грозить штраф от 5 миллионов до 10 миллионов рублей с конфискацией орудий совершения правонарушения. При повторном нарушении штраф составит от 10 миллионов до 60 миллионов рублей.

Разработчики документа отметили, что поправки будут способствовать пресечению выдачи фальшивых уведомлений о прибытии иностранного гражданина в Россию. При этом наказывать будут не только за подделку, но также использование, передачу или сбыт таких документов.