Ростелеком запустил «вечные» тарифы

Ростелеком запустил специальную акцию «Навсегда», в рамках которой пользователи могут подключить все нужные для дома и семьи цифровые услуги по фиксированной цене. Тарифы на них никогда не будут повышаться, сообщает пресс-служба компании.

«Подключая удобные и безопасные сервисы домашнего интернета, мобильной связи, IPTV и онлайн-кинотеатра Wink.ru, клиенты могут быть долгосрочно уверены, что размер абонентской платы не изменится», — говорится в сообщении.

В тарифах «Навсегда» нет никаких скрытых платежей или промопериода, Ростелеком фиксирует стоимость услуг для пользователя. При этом точный размер тарифов зависит от количества выбранных услуг и города подключения.

Акция «Навсегда» распространяется на следующие тарифы:

«Технологии доступа. Навсегда» (домашний интернет).

«Технологии общения. Навсегда» (домашний интернет и мобильная связь).

«Технологии развлечения. Навсегда» (домашний интернет, ТВ и онлайн-кинотеатр Wink).

«Технологии выгоды. Навсегда» (интернет, ТВ, онлайн-кинотеатр Wink, мобильная связь).

Стоимость пакета услуг в линейке «Навсегда» фиксируется для новых абонентов при подключении до 15 февраля 2025 года. Дополнительные услуги, опции и сервисы, а также оборудование оплачиваются по базовым тарифам.